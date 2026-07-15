Kahta asma yaprağı için tescil ve marka çalışması

Tosya'da yetişen "kahta" cinsi asma yaprağının korunması için tescil, üretiminin artırılması, örnek bağların oluşturulması ve marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışma yürütülecek.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü V. Kadir Çavdar, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Tosya Ticaret Odası Genel Sekreteri Samet Erdem, Akbük köyü muhtarı Hayrettin Gül ve Suluca köyü muhtarı Recep İnan'ın katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde, Tosya'da yetişen "kahta" cinsi asma yaprağının marka değerinin korunmasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tosya'nın üzüm bağlarında yetişen kahta cinsi asma yaprağının korunması, tescil süreci, üretiminin artırılması, örnek bağların oluşturulması ve marka değerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. - KASTAMONU