Ayaklarının betonu dökülen, demirleri açığa çıkan köprü korkutuyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği belirtilen köprü, hem sürücüler hem de yayalar için endişe kaynağı oldu. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde beton dökülmeleri nedeniyle donatı demirleri ortaya çıkarken, araç geçişlerinde sallanan köprü vatandaşları tedirgin ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Değirmendere üzerindeki yaklaşık 40 yıllık köprü, yıpranan yapısıyla endişe oluşturuyor. 1980'li yıllarda yapıldığı belirtilen ve ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zamanla oluşan beton dökülmeleri nedeniyle donatı demirleri ortaya çıktı. Yaya yolu bulunmayan köprüde vatandaşlar, araçlarla aynı yolu kullanmak zorunda kalırken, iki tırın yan yana geçemediği köprüde ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Mahalle sakinleri, yaya geçişlerinde köprünün sallandığını öne sürerek, olası bir facia yaşanmadan yapının incelenmesini ve gerekli güçlendirme ya da yenileme çalışmalarının yapılmasını istiyor.

"CİMER'e şikayette bulundum"

Mahalle sakinlerinden Osman Bedir, köprüden gün içesinde yaklaşık 500 aracın geçtiğini belirterek, "Ortahisar'a bağlı Çağlayan mahallesine bağlı bu köprünün 1985'li yıllarda yapıldığını biliyoruz. Bu köprüden ağır vasıtalar geçiyor. Gün içerisinde en az 500 tane araç geçiyor. Köprüde ayrıca yaya geçidi de bulunmuyor. Araçlar geçeceği zaman yayalar sıkışıyor. Trabzon-Maçka arasındaki en yoğun köprü konumunda bulunuyor. Buna bakım ve onarım istiyoruz. Araç geçtiğinde yayalar sallandığını hissediyor. Her an yıkılabilir. 1990 yılında yaşanan selde bu derenin taştığını gördük. CİMER'e şikayette bulundum. DSİ'ye yönlendirdiler orası da 'Benim ilgi alanımda değil' diyor. Büyükşehir Belediyesi de 'benim ilgi alanımda değil' diyor Vatandaş olarak biz mi kendi imkanlarımızla yaptıracağız ? Bu köprünün yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Köprünün yıkılma ihtimali var"

Mahalle sakinlerinden Yakup Ergenç ise, yaya olarak köprüden geçerken korktuklarını dile getirerek, "Yetkililerden köprünün ivedi olarak yapılmasını istiyoruz. Bu köprüden okula giden çocuklarımızda var. Yaya olarak köprüde yürüme imkanı olmuyor. Köprünün yıkılma ihtimali var. Artık eskidiği için demirler gözüküyor. Yaya olarak geçerken korkuyoruz. Araç geçince sallanıyor. İki tır yan yana geçemiyor. Büyük tonajlı araçlar ve kantardan kaçan araçlar burayı kullanıyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON