Trabzon\'da Kıyı Balıkçıları ve Gün Batımı

Trabzon'da kıyı balıkçılarının gün batımında kayıkları ile denize açıldığı o anlar karpostallık manzaralar oluşturdu.

Faroz Balıkçı Limanı'ndan denize açılan kıyı balıkçılarının kızıl gün batımıyla bütünleşen mesaisi hayranlık uyandıran görüntüler sahne oldu. Güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu anlarda limandan ayrılan balıkçı tekneleri ile gökyüzünün turuncu tonları birleşince ortaya adeta bir resim tablosu çıktı. Denizin sakin yüzeyinde süzülen kayıklar, doğanın sunduğu muazzam renk paletiyle birleşince doyumsuz bir görsel şölen oluştu. - TRABZON