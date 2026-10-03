Trabzon\'da köprüde demirler sarktı, sakinlere göre günde 800 civarı araç geçiyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan köprünün dökülen betonları nedeniyle demirleri ortaya çıktı. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde bazı demirlerin sarktığı görülürken, araç geçişleri sırasında yaşanan sallantı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Değirmendere üzerinde bulunan ve 1980'li yıllarda inşa edildiği belirtilen köprü, yıllar içerisinde yıprandı. Köprünün özellikle bazı bölümlerindeki betonların kopmasıyla donatı demirleri açığa çıkarken, kopan beton parçalarının ardından bazı demirlerin aşağı doğru sarktığı görüldü.

Yaya kaldırımı bulunmayan köprüden yayalar araçlarla aynı yolu kullanarak geçerken, dar olması nedeniyle iki tırın yan yana geçemediği köprü, ağır tonajlı araçların geçişinde de dikkat çekiyor.

Mahalle sakinleri, araç ve yaya geçişleri sırasında köprünün sallandığını belirterek tedirgin olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan köprünün kontrol edilmesini ve gerekli bakım, güçlendirme veya yenileme çalışmalarının yapılmasını istedi.

"Temeldeki demirleri yüzeye çıktı"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Bülbül, köprünün temelindeki demirlerin yüzeye çıktığını belirterek, "Bu köprüden günde 800 civarı bir araç geçiyor. Bunların çoğu tır. Köprünün kopmuş demirleri aşağıya asılıyor. 40 senelik bir köprü. CİMER'e, belediyeye şikayet ettik sonuç alamadık. İllaki can kaybı mı olması gerekiyor. Tek şeritli bir yol. Zaman zaman trafik oluyor. Kimse gelip buraya el atmıyor. Temeldeki demirleri yüzeye çıktı" dedi.

"Öğrencilerde bu köprüyü kullanıyor"

Mahalle sakinlerinden İrfan Bülbül de, yetkili kurumlara müracaat ettiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini vurgulayarak, "Köprü 1990'lı yıllardan önce yapıldı. Köprünün bakımı bile yapılmıyor. Köprü sökülüyor. Her yere müracaat ettik. Kimse ilgilenmiyor. Köprüde yaya geçidi olmadığı için can güvenliği de oluşuyor. Yolun ortasında yürüyoruz, köprü sallanıyor. Öğrencilerde bu köprüyü kullanıyor. 3 ay önce müracaat ettik kimse gelmedi. Son olarak köprünün demirin koparak asılmaya başladı. Ayaklarının da demiri gözüküyor. Sahipsiz bir köprü" diye konuştu.

"Şuanda da beli kırılmak üzere. Demirler patlıyor"

Mahalle sakini Adem Bedir ise, tadilat ya da yeni köprü yapılmasını istediklerini kaydederek, "3 ay önce müracaat ettiğimizde gelip inceleme yapacaklarını söylediler. Hep oyaladılar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi benim değil diyor, DSİ benim değil diyor. Karayolları da benim değil diyor. Biz bu köprüden bir gelir elde etmiyoruz. Mahallemizin köprüsü. Çocuklarımız sabah akşam bu köprüyü kullanıyor. Yıkılma riski var. Demirleri ortaya çıktı çökme riski bulunuyor. Bu köprüye sahip çıkmaları için can kaybının mı olması gerekiyor. Hiç kimse gelip bakmadı. Tadilat veya yeni bir köprü yapılmasını istiyoruz. Köprünün ayaklarındaki demirler ortaya çıktı. Şuanda da beli kırılmak üzere. Demirler patlıyor. 1983-1985 yılları arasında yapıldığını düşünüyoruz. Günde yaklaşık bin araç bu köprüyü kullanıyor. Kantardan kaçan tırlar bu yolu kullanıyor" ifadelerini kullandı.