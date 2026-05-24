Trabzon\'da Sel Felaketi
24.05.2026 20:17
Araklı'da şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu, evler ve yollar zarar gördü.

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Karadere Deresinin su seviyesi tehlikeli bir şekilde yükseldi. Taşkınlar nedeniyle çok sayıda mahallede mahsur kalmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.

Ev ve araçlar zarar gördü

Şiddetli yağışlar sonrasında Birlik Köyü Karamahmutlar mevkiinde sel suları büyük hasara yol açtı. Gelen ilk bilgilere göre bölgedeki bir ev ve bir kamyonet sel suları nedeniyle zarar gördü, ev boşaltıldı.

Köy yolları ulaşıma kapandı

Selin vurduğu bir diğer bölge olan Ayvadere Mahallesi ve Yoncalı Mahallesi sakinleri zor anlar yaşarken, taşkınlar ve heyelan riski sebebiyle köye giriş yolları tamamen ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

Ahırları su bastı, itfaiye seferber oldu

Araklı Yiğitözü Mahallesi'nde ise sel suları ahırları bastı. Hayvanların ve vatandaşların zarar görmemesi için itfaiye ekipleri bölgede acil çalışma başlattı. Ekiplerin su tahliyesi ve kurtarma mesaisi aralıksız sürüyor.

Yetkililer, Karadere debisinin yükselmeye devam ettiğini belirterek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda da uyardı. - TRABZON

Kaynak: İHA

