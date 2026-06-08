Trabzon'da kuş parkı ilgi çekiyor - Son Dakika
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Trabzon'da kuş parkı ilgi çekiyor

Trabzon\'da kuş parkı ilgi çekiyor
08.06.2026 14:29  Güncelleme: 14:31
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Trabzon'da 27 farklı kuş türünü barındıran Kuş Parkı, mülkiyet ve ruhsat sorunlarının çözülmesinin ardından her yaştan ziyaretçiye eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Trabzon'da 27 farklı kuş türünü bünyesinde barındıran Kuş Parkı her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasındaki bölgede TOKİ'den ön izin alınarak yapılan ve 2023 yılında ziyarete açılan Kuş Parkı'nda ruhsatlandırma ve mülkiyet sorunu ortaya çıkmıştı. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilk olarak tahsisi TOKİ'de olan park Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilerek mülkiyet sorunu giderildi. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden 'hayvanat bahçesi' ruhsatı alındı. Zorlu bir süreçten geçilerek tahsis ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlanan Kuş Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Aralarında tavus kuşu, sultan papağanı, Amazon papağanı, Çin kazı, mandarin ördeği, alaca baykuş, kızıl şahin, atmaca, zebra ispinozu, delice doğan, gümüş sülün dahil toplamda 27 farklı türün ve kuş yumurtalarının yer aldığı Kuş Parkı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Kanatlı hayvanların yaşamına ışık tutan Kuş Parkı, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçi için eğlenceli ve eğitici bir gezi rotası alternatifi oluşturuyor.

Her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında bilet satışları yapılan Kuş Parkı, saat 19.30'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Trabzon'da kuş parkı ilgi çekiyor - Son Dakika

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