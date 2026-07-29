Trabzon’un atık su alt yapısını yerinde incelediler

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından yürütülen BBSEA Projesi kapsamında Trabzon'un atık su altyapısı yerinde incelendi.

Karadeniz'in kirlilikten arındırılması, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen uluslararası, "Karadeniz'in Mavileştirilmesi" Projesi kapsamında Trabzon'da kapsamlı bir saha programı gerçekleştirildi. Trabzon'un mevcut atık su toplama ve arıtma altyapısı tüm yönleriyle değerlendirilirken, geleceğe yönelik yatırım ihtiyaçları da masaya yatırıldı.

Proje kapsamında Türkiye'de Sakarya ve Trabzon pilot il olarak belirlendi. Trabzon'da yürütülen incelemelerde, ilin atık su yönetim sistemi, arıtma tesisleri, kolektör hatları ve gelecekte ihtiyaç duyulacak yatırımlar teknik açıdan değerlendirildi. Program kapsamında Ortahisar, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde bulunan mevcut atık su arıtma tesisleri ile planlama aşamasındaki projeler yerinde incelenirken, Karadeniz'e ulaşan kirlilik yükünün azaltılmasına yönelik alternatif yatırım modelleri üzerinde de değerlendirmeler yapıldı.

Trabzon'daki saha programı boyunca TİSKİ tarafından yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler teknik heyete ayrıntılı şekilde aktarıldı. Heyet, atık su toplama sistemleri, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, deşarj noktaları ve gelecekte oluşabilecek kapasite ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek, ilin uzun vadeli altyapı planlamasına katkı sağlayacak değerlendirmelerde bulundu. Teknik incelemelerde özellikle Karadeniz'e ulaşan kirlilik yükünün azaltılması, iklim değişikliğinin oluşturduğu riskler, artan nüfus baskısı ve sürdürülebilir çevre yönetimi konuları ön plana çıktı.

Hedef; Karadeniz'e ulaşan evsel atık su kaynaklı kirliliğin azaltılması

Trabzon toplantılarında BBSEA Projesi Türkiye Bileşeni Ulusal Hukuk ve Politika Uzmanı Sultan Turut Balioğlu, proje, Avrupa Birliği direktifleri ve yeni yükümlülükler ile saha ziyaretlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantılara TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kamiloğlu'nun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen, Şube Müdürü Mert Ali Aydoğ, uzmanlar Ahmet Doğan ve Güven Çakır, İLBANK temsilcileri ile TİSKİ yöneticileri ve teknik personeli katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret eden heyet, proje hakkında Başkan Genç'e bilgi verdi. Trabzon'un altyapısına yönelik güçlü adımlar attıklarını belirten Başkan Genç, "Karadeniz'in Mavileştirilmesi Projesi'nin temel hedeflerinden biri de Karadeniz'e ulaşan evsel atık su kaynaklı kirliliğin azaltılması ve bölgenin çevresel sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor. Biz de TİSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeye katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve kişileri tebrik ediyorum" dedi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından yürütülen BBSEA Projesi, Karadeniz Havzası'nda çevresel kirliliğin azaltılmasını hedefleyen en önemli uluslararası çevre projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın da yer aldığı proje kapsamında, ülkelerin Avrupa Birliği'nin yeni çevre standartlarına uyumu değerlendirilirken, öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yürütülüyor.