Trabzonlu Doğaseverler Ters Laleleri Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonlu Doğaseverler Ters Laleleri Keşfetti

Trabzonlu Doğaseverler Ters Laleleri Keşfetti
05.05.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadenizli grup, Van'da açan ters laleleri görmek için 1000 km yolculuk yaptı, hayran kaldılar.

Trabzon'dan yola çıkan doğasever bir grup, Van'ın yüksek kesimlerinde açan ters laleleri yerinde görmek için bölgeye geldi. Karadeniz ekibi ters lalelere hayran kaldı

Baharın gelişiyle birlikte doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan ters laleler, bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ve yılda sadece kısa bir süre görülebilen ters laleler, ziyaretçileri adeta büyüledi. Özellikle Gevaş ve çevresindeki dağlık alanlarda yoğun olarak görülen bu nadide çiçekler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Trabzon'dan gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti. Grup üyeleri, "Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Kısa süreliğine açan ters laleler gerçekten eşsiz bir manzara sunuyor" dedi.

Bin kilometrelik doğa yolculuğu

Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasına alışkın olan Trabzonlu ekip, Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği (UDSAK) öncülüğünde bu kez rotasını Doğu Anadolu'nun sarp dağlarına çevirdi. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve estetik görüntüsüyle büyüleyen ters lalelerin çiçek açma dönemini kaçırmak istemeyen 15 kişilik grup, sabahın erken saatlerinde lalelerin yoğun olduğu bölgeye ulaştı. Doğa fotoğrafları çekmek ve endemik türleri yerinde incelemek amacıyla düzenlenen gezide, katılımcılar ters lalelerin zarafeti karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Grup adına konuşan kafile başkanı Aydın Mutlu, "Biz Trabzon UDSAK ekibi olarak ilk hareket noktamız İsakpaşa Sarayı ve ardından Van'a geldik. İlk olarak Akdamar Adası'nı ziyaret ettik. Güzel pembe çiçekleriyle onlarla bol bol fotoğraf çektik. Şu anda yine Gevaş ilçesinde bulunan Dilmetaş Mahallesi'nde ters laleler burada çok meşhurdur. Ters lale görmek için biz ekibimizle birlikte buraya geldik. Çok güzel bir ilçedeyiz ve çok güzel bir bölgedeyiz. Yeşilliği ile bol olan ve Karadeniz'i andıran bir bölgedeyiz. İlk defa burada ters laleleri ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Gelip görmeye değer. Endemik tür olduklarından dolayı bu çiçeklerin korunması gerek. Bu çiçeklerin bir özelliği var 15-20 gün içerisinde açıp soluyorlar. Özellikle bunun koparılması değil bunu yerinde görüp yerinde fotoğraf çekip ve bu şekilde yerinde saklamamızda daha güzel bir önem taşır. Bunun koparılması çok büyük bir cezalara maruz kalıyor ve nesli tükenmek üzeredir. O yüzden buna çok dikkat edelim ki bunun nesli tükenip tekrar bu güzelliklere biz mahrum kalmayalım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Trabzonlu Doğaseverler Ters Laleleri Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:49:33. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonlu Doğaseverler Ters Laleleri Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.