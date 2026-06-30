Tunceli\'de temizlik ve asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor

Tunceli Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla gece ve gündüz yol yıkama ve asfalt serim çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

Tunceli Belediyesi ekipleri, kent genelinde gece ve gündüz çalışmalarına devam ediyor. Gece saatlerinde Moğultay Mahallesi, ana arter ve caddelerde yol süpürme çalışması yapan ekipler, gündüz saatlerinde ise il genelinde yol yıkama ve ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda kent genelinde devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ