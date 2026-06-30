Tunceli'de temizlik ve asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'de temizlik ve asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor

Tunceli\'de temizlik ve asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor
30.06.2026 22:17  Güncelleme: 22:19
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Tunceli Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve yol güvenliğinin sağlanması için gece ve gündüz yol yıkama, süpürme ve asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla gece ve gündüz yol yıkama ve asfalt serim çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

Tunceli Belediyesi ekipleri, kent genelinde gece ve gündüz çalışmalarına devam ediyor. Gece saatlerinde Moğultay Mahallesi, ana arter ve caddelerde yol süpürme çalışması yapan ekipler, gündüz saatlerinde ise il genelinde yol yıkama ve ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda kent genelinde devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tunceli'de temizlik ve asfalt çalışmaları gece gündüz sürüyor - Son Dakika

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