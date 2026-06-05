Tunceli\'de Çiçek Dikimiyle Çevre Bilinci

Tunceli'de anaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte aileleri ve öğretmenleriyle birlikte çiçek dikerek çevre bilincine dikkat çekti.

Tunceli Atatürk Anaokulu öğrencileri, "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 9 öğretmen, 50 öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen çiçek dikimi etkinliğinde minikler, doğaya olan sevgilerini uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, aileleriyle birlikte toprağa çiçekler dikerek çevreyi korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemini deneyimleyerek öğrendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı. - TUNCELİ