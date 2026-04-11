Tunceli'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, ekiplerin yoğun mesai harcadığı görüldü.
Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını isterken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. - TUNCELİ
Son Dakika › Çevre › Tunceli'de Kar Yağışı Yol Çalışmalarını Zorlaştırıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?