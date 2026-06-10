Tunceli\'de Orman Yangınları Eğitimi

Tunceli'de öğretmenlere ve MEB AKUB ekiplerine yönelik orman yangınları eğitimi semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes" iş birliği protokolü kapsamında Tunceli'de anlamlı bir eğitim düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi ve Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seminere, MEB AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) ekipleri ile okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zafer Demir tarafından verilen "Orman Yangınları Eğitimi" konulu seminerde; orman yangınlarının önlenmesi, erken müdahalenin önemi ve afet anında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitime katılan öğretmenlerin, edindikleri bilgileri okullarında öğrencileriyle paylaşarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - TUNCELİ