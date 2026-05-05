Tunceli\'de Vaşak Görüntülendi

Tunceli'de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Hıdır Bulut tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülenmesine aldırış etmeyen vaşak, bir süre kara yolunda yürüdükten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. - TUNCELİ