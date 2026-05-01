Tunceli\'de yağışlarla birlikte taşkın riski masaya yatırıldı

Tunceli'de 3 gün süreyle beklenen yağışlarla birlikte özellikle Pülümür ve Munzur nehirlerinde su debisinin en yüksek seviyelere ulaşacağının öngörüldüğünü dile getiren Vali Şefik Aygöl, "Özellikle Ovacık ilçemizi kapsayan Munzur Vadisi boyunca uzanan kara yolunun, coğrafi yapısı gereği dere yatağına yakın ve dar bir hat üzerinde bulunması sebebiyle, su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ulaşımda yer yer aksamalar yaşanması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli görülmesi halinde söz konusu güzergahlarda kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılacaktır" dedi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve sel riskine karşı alınacak tedbirlerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katılırken alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Tunceli'nin bu yıl son 65 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimlerinden birini geçirdiğini belirten Vali Aygöl, "Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hızla erimeye başlaması ve buna eşlik eden yağışlar, bölgemizdeki akarsu debilerinde önemli artışlara neden olmaktadır. Meteorolojik değerlendirmeler ve havza tahminleri doğrultusunda; 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlarla birlikte özellikle 3 Mayıs günü Pülümür ve Munzur nehirlerinde su debisinin en yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle Ovacık ilçemizi kapsayan Munzur Vadisi boyunca uzanan kara yolunun, coğrafi yapısı gereği dere yatağına yakın ve dar bir hat üzerinde bulunması sebebiyle, su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ulaşımda yer yer aksamalar yaşanması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli görülmesi halinde söz konusu güzergahlarda kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. İlimiz genelinde tüm kurumlarımız; DSİ, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, il özel idaresi, karayolları, meteoroloji ve AFAD birimlerimiz koordinasyon içerisinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Vali Aygöl, "Uzunçayır Barajı'nın su seviyesi güvenli sınırlar içerisinde tutulmakta, akarsu debileri anlık olarak takip edilmekte, kar kalınlığı ve meteorolojik veriler düzenli olarak izlenmektedir. Ayrıca sahada görevli ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önleyici tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Dere yataklarından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durulması, piknik ve benzeri faaliyetler için riskli bölgelerin tercih edilmemesi, yetkili kurumlarımız tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların yakından takip edilmesi konusunda dikkatli olalım. Gerekli görülmesi halinde, risk altındaki bazı bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin hizmetlerine geçici olarak ara vermeleri de söz konusu olacaktır. Amacımız, alınan tedbirlerle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan bu süreci en güvenli şekilde atlatmaktır" şeklinde konuştu. - TUNCELİ