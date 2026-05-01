Tunceli\'de yağışlarla birlikte taşkın riski masaya yatırıldı

01.05.2026 14:43  Güncelleme: 14:44
Tunceli'de 3 gün süreyle beklenen yağışlarla birlikte özellikle Pülümür ve Munzur nehirlerinde su debisinin en yüksek seviyelere ulaşacağının öngörüldüğünü dile getiren Vali Şefik Aygöl, "Özellikle Ovacık ilçemizi kapsayan Munzur Vadisi boyunca uzanan kara yolunun, coğrafi yapısı gereği dere yatağına yakın ve dar bir hat üzerinde bulunması sebebiyle, su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ulaşımda yer yer aksamalar yaşanması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli görülmesi halinde söz konusu güzergahlarda kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılacaktır" dedi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve sel riskine karşı alınacak tedbirlerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katılırken alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Tunceli'nin bu yıl son 65 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimlerinden birini geçirdiğini belirten Vali Aygöl, "Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hızla erimeye başlaması ve buna eşlik eden yağışlar, bölgemizdeki akarsu debilerinde önemli artışlara neden olmaktadır. Meteorolojik değerlendirmeler ve havza tahminleri doğrultusunda; 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde beklenen yağışlarla birlikte özellikle 3 Mayıs günü Pülümür ve Munzur nehirlerinde su debisinin en yüksek seviyelere ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle Ovacık ilçemizi kapsayan Munzur Vadisi boyunca uzanan kara yolunun, coğrafi yapısı gereği dere yatağına yakın ve dar bir hat üzerinde bulunması sebebiyle, su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ulaşımda yer yer aksamalar yaşanması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli görülmesi halinde söz konusu güzergahlarda kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. İlimiz genelinde tüm kurumlarımız; DSİ, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, il özel idaresi, karayolları, meteoroloji ve AFAD birimlerimiz koordinasyon içerisinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Vali Aygöl, "Uzunçayır Barajı'nın su seviyesi güvenli sınırlar içerisinde tutulmakta, akarsu debileri anlık olarak takip edilmekte, kar kalınlığı ve meteorolojik veriler düzenli olarak izlenmektedir. Ayrıca sahada görevli ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önleyici tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Dere yataklarından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durulması, piknik ve benzeri faaliyetler için riskli bölgelerin tercih edilmemesi, yetkili kurumlarımız tarafından yapılacak uyarı ve duyuruların yakından takip edilmesi konusunda dikkatli olalım. Gerekli görülmesi halinde, risk altındaki bazı bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin hizmetlerine geçici olarak ara vermeleri de söz konusu olacaktır. Amacımız, alınan tedbirlerle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan bu süreci en güvenli şekilde atlatmaktır" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Torreira’yı unuttu İşte Devrim Özkan’ın yeni aşkı Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
Şiddet içerikli dizilere RTÜK’ten para cezası Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası
2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik 2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik
Eskişehir’de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı

14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
