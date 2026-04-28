Tunceli zabıtasından çevre temizliği için denetim - Son Dakika
Tunceli zabıtasından çevre temizliği için denetim

Tunceli zabıtasından çevre temizliği için denetim
28.04.2026 14:16  Güncelleme: 14:18
Tunceli'de çevre temizliğinin korunması amacıyla zabıta ekipleri tarafından gün boyu sahada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Tunceli'de çevre temizliğinin korunması amacıyla zabıta ekipleri tarafından gün boyu sahada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Tunceli'de şehir düzeninin sağlanması, çevre temizliğinin korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri gün boyu sahada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşlardan gelen ihbarlar titizlikle değerlendirilirken, kurallara uymayan işletmelere yönelik kararlı adımlar atıldı.

Denetimler kapsamında çevre kirliliğine neden olduğu yönünde ihbar alınan işletmeler yerinde incelendi ve gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca evsel atık yağları apartman giderlerine dökerek altyapıya zarar verdiği tespit edilen işletmelere yönelik kontroller gerçekleştirilirken, çevre ve insan sağlığı açısından yasal yükümlülükler hatırlatıldı. Öte yandan, inşaat atıkları ve hafriyatlarını belirlenen döküm sahaları yerine gelişi güzel alanlara bırakan şantiyeler de denetlendi. Ekipler, söz konusu işletmeleri usulüne uygun tahliye yapmaları konusunda uyardı.

Ayrıca zabıta ekipleri tarafından işletmelerde yürütülen tadilat ve yapı ruhsatı gerektiren işlemler de mercek altına alındı. Belediyeden alınan izinlerin kapsamı tek tek kontrol edilirken, yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğu denetlendi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Zabıta, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tunceli zabıtasından çevre temizliği için denetim - Son Dakika

SON DAKİKA: Tunceli zabıtasından çevre temizliği için denetim - Son Dakika
