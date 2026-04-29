TURBELDAK\'tan Ege\'de nefes kesen rota

Turgutlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), hafta sonunda Barbaros Köyü ile Balıklıova arasında gerçekleştirdiği doğa yürüyüşüyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren TURBELDAK, doğaseverleri buluşturan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Akademinin bu haftaki yürüyüş rotası, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü oldu.

Yaz Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla yönetiminde başlayan yürüyüşte katılımcılar, orman yolları ve patikalardan ilerleyerek Ege'nin huzurlu sahil yerleşimlerinden Balıklıova'ya ulaştı. Yaklaşık 12 kilometrelik parkuru tamamlayan doğaseverler, yürüyüş boyunca eşsiz doğa ve deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte spor ve sosyal birliktelik bir araya gelirken, katılımcılar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Yaz Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Her yürüyüşümüzde katılımcılarımızı doğanın farklı güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Barbaros Köyü ile Balıklıova arasında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte hem eşsiz manzaraların tadını çıkardık hem de keyifli bir parkuru tamamladık. Doğayla iç içe, spor dolu etkinliklerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi. - MANİSA