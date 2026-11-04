Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Irlamaz 2. Etap için 2027\'yi hedef gösterdi

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Irlamaz 2. Etap ile kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları gündeme geldi. Başkan Çetin Akın, "Biz konuya kayıtsız kalmadık. İnşallah 2027 yılında Irlamaz 2. Etapla ilgili halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz gün yapılan kasım ayı meclis toplantısında Irlamaz 2. Etap projesine dair açıklamalarda bulundu. Sürecin uzamasında imar planı değişikliğinin etkili olduğunu ifade eden Başkan Çetin Akın şunları söyledi: "Irlamaz 2. Etapla ilgili olarak vatandaşlarımız duysunlar. Biz konuya kayıtsız kalmadık. Muhtarlarımız o bölgede düğün salonunu istedikleri için imar plan değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Normal yeşil alanı rekreasyon alanına çevirdik. Biz kurumlardan görüş talep ediyoruz. Kurumların olumlu görüşlerinin doğrultusunda imar planları oluşturuluyor. DSİ görüşlerinin alınmasında biraz zaman kaybettik. İmar planı askı sürecinde. Eğer imar planına bir itiraz gelmezse normal rekreasyon alanı gibi Manisa Büyükşehir Belediyemizin ilgili arkadaşları bu projelendirmeyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Nasıl Ergenekon Kavşağı'nda zorlandık, zorlandık, zorlandık ama nihayete kavuşturduk. Şu anda burada da zorlanıyoruz. Hem imarla ilgili sıkıntılar yaşadık hem de görüşlerle ilgili sıkıntılar yaşandı. İnşallah 2027 yılında Irlamaz 2. Etapla ilgili halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız"

"Vatandaş işlerimiz bittikten sonra rahatlığını görecek"

Turgutlu genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik eleştirilere de cevap veren Başkan Çetin Akın, "Eleştirilerde haklısınız ama sahada maalesef her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Kontrol ettiklerimize müdahale ediyoruz. Bu kadar büyük işlerin içerisinde de ufak tefek şeyler olacak. Subaşı Mahallesinin, Yeni Mahallenin üstyapısını yenilemişiz şu ana kadar. Bir yerden altyapısını yapmışız, yatırımlarını yapmışız. Bir yerden de üstyapısını yapmışız. Bu tür aksaklıklar mutlaka olacak. Şimdi de Cumhuriyet Mahallesini bitiriyoruz. Bizim hedefimiz yılbaşına kadar 310 bin metrekare yapmış olduğumuz ihaleyi bitirmek. Şimdi, vatandaş haklı. Vatandaş eziyet çektiğini düşünüyor ama işlerimiz bittikten sonra rahatlığını görecek. Bakın 600 bin metrekare kazı izni verdik. Turgutlu'nun 100 yılına yatırım yapıyoruz derken boşuna yapmıyoruz bu söylemi. Elektrik altyapısını yeniliyoruz, telekom altyapısını yeniliyoruz, doğalgazsız ev bırakmıyoruz, içme suyuyla ilgili sıkıntıları olan yerlerde, yağmurlama suyu olan yerlerde, sorunumuz olan yerlerde bunların çalışmaları yapılıyor. Kolay bir süreç değil" dedi.

"Hava şartlarından dolayı sahada 15 gün gecikmemiz var"

Hava şartlarından dolayı çalışmalarda aksaklıklar yaşandığını da belirten Başkan Çetin Akın konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Yağışlardan dolayı planlarımız yaklaşık 15 gün aksadı. Şu ana kadar birçok işimizi bitirmiş olacaktık. Sahada 15 gün gecikmemiz var. Normal şartlarda Kervan Yolu'nda bu hafta asfaltlamaya geçmeyi hedefliyorduk. Ama bu yağmurlardan dolayı bir hafta on gün de orada geciktik"