Turgutlu'da çocuklar için daha güvenli alanlar

28.04.2026 16:13  Güncelleme: 16:15
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla parkları yenileyerek kente estetik bir görünüm kazandırıyor. Ekiplerin çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar birçok noktada bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında hem yeni çocuk oyun grupları kazandırılıyor hem de mevcut alanlar yenileniyor.

Ekipler tarafından Kurudere ve Çıkrıkçı mahalleleri ile Urganlı Mahallesi Şehit Mehmet Özcan Parkı, Tarihi Demirciler Çarşısı Parkı ve Ergenekon Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda bulunan çocuk oyun gruplarında boyama çalışmaları tamamlandı. Yapılan yenilemelerle oyun alanları daha estetik ve kullanışlı hale getirildi.

Çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla Avşar ve Ergenekon mahallelerindeki oyun gruplarında kauçuk zemin yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi. Öte yandan Osman Gazi Parkı'nda yürüyüş yolu baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına daha uygun hale getirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Sinirli ve Sarıbey mahallelerindeki köy kahveleri ile Halk Eğitimi Merkezi Kurs Binası ve Urganlı 23 Nisan Ortaokulu'nda boyama çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, çocukların güvenli ve sağlıklı alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hem yeni oyun grupları kazandırıyor hem de mevcut parklarımızın bakım ve yenileme çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ortak kullanım alanlarında da iyileştirmeler yaparak kentimizin her noktasına dokunmaya devam ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

