Çaya düşen yavru kediyi Turhal itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Çivril Çayı'na düşen yavru kedi, vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Turhal ilçe merkezinden geçen Çivril Çayı'nda meydana geldi. Çay içerisinde mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, akıntının bulunduğu çaya inerek kurtarma çalışması başlattı. Çevrede toplanan vatandaşların da merakla takip ettiği çalışmada, itfaiye personeli su içerisindeki yavru kediye ulaşarak güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, kurtarılmasının ardından güvenli bir alana bırakıldı. Turhal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yalnızca yangın ve afetlerde değil, canlıların hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalarda da gösterdiği hassasiyet takdir topladı. - TOKAT