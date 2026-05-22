Turhal\'da taşkın riski nedeniyle köprülerde yıkım ve söküm çalışması başladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Yeşilırmak üzerindeki bazı köprülerde söküm ve yıkım çalışmalarına başlandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan yağışların ardından Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi üzerine bölgede önlemler artırıldı. İş makineleri ve teknik ekiplerin eşliğinde yürütülen çalışmalarda, Pazar Mahallesinde bulunan demir yaya köprüsünün bağlantı noktaları belediye ekipleri tarafından kesilerek söküm işlemi gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Öte yandan Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan köprüde de taşkın riskine karşı önlem alındı. Köprünün su akışını engelleyebileceği değerlendirilen demir korkulukları ekipler tarafından sökülmeye başlandı. - TOKAT