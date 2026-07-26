Türk Kızılayı'ndan Kenya'ya 5 Su Kuyusu - Son Dakika
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Türk Kızılayı'ndan Kenya'ya 5 Su Kuyusu

Türk Kızılayı\'ndan Kenya\'ya 5 Su Kuyusu
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Türk Kızılayı, Kenya'da 5 güneş enerjili su kuyusu açarak 25 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Türk Kızılayı, Afrika'daki insani yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Kenya'da güneş enerjisiyle çalışan 5 yeni su kuyusunu tamamlayıp hizmete aldı. Her biri yaklaşık 5 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip kuyular sayesinde yaklaşık 25 bin kişi güvenli ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Yaklaşık 200 metre derinlikten çıkarılan su, uluslararası standartlara uygun analizlerden geçirilerek içilebilir olduğuna ilişkin raporlandırıldı. Tamamlanan kuyular, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla oluşturulan yerel komitelerin sorumluluğuna teslim edilerek bakım ve işletme süreçleri güvence altına alındı.

Kenya temasları kapsamında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel'i de ziyaret eden Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ve beraberindeki heyet, bölgede yürütülen insani yardım faaliyetleri ile yeni iş birliği imkanlarını da değerlendirdi.

"Her kuyu binlerce insanın hayatına dokunuyor"

Saygılı, temiz suya erişimin dünyanın birçok bölgesinde hala en temel insani sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca teknik bir altyapı yatırımı olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan kalıcı bir yardımseverlik hareketi olduğunu söyledi.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Kenya'da tamamlayarak hizmete sunduğumuz 5 su kuyusu sayesinde yaklaşık 25 bin insan temiz ve güvenli suya erişim imkanı elde etti. Her bir kuyumuz yaklaşık 5 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşılıyor. Güneş enerjisiyle çalışan bu sistemler hem çevre dostu hem de uzun yıllar kesintisiz hizmet verebilecek nitelikte tasarlandı. Yaklaşık 200 metre derinlikten çıkarılan su, gerekli laboratuvar analizlerinden geçirilerek içilebilir olduğuna dair raporlandıktan sonra vatandaşlarımızın kullanımına sunuluyor."

Kuyuların uzun yıllar hizmet verebilmesi için yerel halkın sürece dahil edildiğini belirten Saygılı, yapılan her yatırımın kalıcı olmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

"Bizim anlayışımızda önemli olan sadece kuyu açmak değil, o kuyunun yıllarca aynı verimlilikle hizmet vermesini sağlamaktır. Bu nedenle oluşturulan yerel komitelerle kuyuların işletme, bakım ve kontrollerini düzenli şekilde takip edecek sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz. Böylece bağışçılarımızın emaneti güvenle korunurken, bölge halkı da kendi kaynaklarına sahip çıkıyor." dedi.

"Temiz su hayat değiştiriyor"

Temiz suya erişimin özellikle kadınlar ve çocuklar açısından yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Saygılı, bu projelerin sosyal dönüşüme de katkı sunduğunu belirtti.

Saygılı, "Temiz suya ulaşmak; sağlık demektir, eğitim demektir, umut demektir. Bugün Kenya'da birçok aile artık güvenli suyla yemek hazırlayabilecek, çocuklarına sağlıklı içme suyu sağlayabilecek. Özellikle kadınlarımız ve kız çocuklarımız saatlerce su taşımak zorunda kalmadan zamanlarını eğitimlerine, ailelerine ve üretime ayırabilecek. Bir damla suyun bir hayatı nasıl değiştirdiğine sahada bizzat şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Türk Kızılayı'ndan Kenya'ya 5 Su Kuyusu - Son Dakika

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