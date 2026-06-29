Sinop'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı

Sinop\'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı
29.06.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde yenilenen Şehit Ömer Halisdemir Çocuk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Veysel Şahin, parkın şehit anısına yakışır şekilde yenilendiğini ve öğrencilere karne hediyesi olduğunu belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yenilenen Şehit Ömer Halisdemir Çocuk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, açılış konuşmasında, "Önceki dönemlerde eski belediye başkanlarımız tarafından yapılan park, zamanla deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Hem geçmiş belediye başkanlarımızın emeğine sahip çıkmak hem de şehidimizin anısına yakışır bir park hazırlamak istedik. Yenilediğimiz park, öğrencilerimize karne hediyesi olsun" dedi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ise konuşmasında, "Özellikle son dönemlerde vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sağlayacak çok önemli projeler hayata geçirildi. Sahil yolu projesi, orman parkı projesi gibi birçok eser ilçemize kazandırıldı. Yenilenen parkta emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, belediye personelimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe Vaizi Ali Sevinç tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol, parkta vatandaşlarla sohbet etti. Çeşitli ikramların yapıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 15:57:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.