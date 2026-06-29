Sinop\'ta Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yenilenen Şehit Ömer Halisdemir Çocuk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, açılış konuşmasında, "Önceki dönemlerde eski belediye başkanlarımız tarafından yapılan park, zamanla deforme olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Hem geçmiş belediye başkanlarımızın emeğine sahip çıkmak hem de şehidimizin anısına yakışır bir park hazırlamak istedik. Yenilediğimiz park, öğrencilerimize karne hediyesi olsun" dedi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir ise konuşmasında, "Özellikle son dönemlerde vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sağlayacak çok önemli projeler hayata geçirildi. Sahil yolu projesi, orman parkı projesi gibi birçok eser ilçemize kazandırıldı. Yenilenen parkta emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, belediye personelimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İlçe Vaizi Ali Sevinç tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol, parkta vatandaşlarla sohbet etti. Çeşitli ikramların yapıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SİNOP