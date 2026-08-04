Turnaçayırı Barajı Projesi İncelendi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu başkanlığındaki heyet, Erzincan'da yapımı devam eden Turnaçayırı Barajı Sulama Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyarete, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Burak Yeşiloğlu, ilgili şube müdürleri ve teknik heyet katıldı.

Heyet, Turnaçayırı Barajı Sulama Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje sahasında devam eden faaliyetler hakkında yetkililerden teknik bilgi aldı. Ziyaret sırasında sulama altyapısı ve arazi geliştirme çalışmalarının son durumu değerlendirilirken, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişi ele alındı.

DSİ yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin modern sulama imkanlarına kavuşacağını ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.