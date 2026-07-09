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Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Üç Büyükşehirde Hava Durumu
09.07.2026 15:50
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Ankara'da 3 gün yağış beklenmezken, İstanbul yarın sağanak, İzmir ise 35 derece sıcaklık yaşayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, İstanbul'da yarın sağanak yağış geçişleri görüleceğini, İzmir'de ise 3 gün boyunca 35 derece civarında sıcaklığın beklendiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, İHA muhabirine son hava tahmin raporları hakkında açıklamada bulundu. Budak, "Bugün yurdun büyük bir bölümünün parçalı ve az bulutlu geçeceğini söyleyebiliriz. Yağışların Marmara Bölgesi'nde, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Akdeniz Bölgesi'nde ve Kütahya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yine, cuma günü bu yağışların Marmara Bölgesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini söyleyebiliriz. Hafta sonuna bakacak olursak, hafta sonu Orta Karadeniz ve Akdeniz'in yine iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini söyleyebiliriz" dedi.

"Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz"

Üç büyükşehirde havaların nasıl olacağına ilişkin de Budak, "Başkent Ankara'dan başlayacak olursak, Ankara'da üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediyoruz. Sıcaklık bu 3 gün boyunca 30 ila 33 derece civarında olacak. İstanbul'a bakacak olursak, İstanbul'da yarın mevzi sağanak yağış geçişleri göreceğiz. İstanbul'da yarın sıcaklık 28, diğer günlerde ise 30 derece civarında olacak. Ege Bölgesi'ne bakacak olursak, Ege Bölgesi'nde ise 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava tahmin ediyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir'de ise 3 gün boyunca 35 derece civarında bir sıcaklık söz konusu. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Üç Büyükşehirde Hava Durumu - Son Dakika

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