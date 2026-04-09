Şırnak\'ta ilkbaharda kar yağışı: 2 bin 200 rakımda ikinci çığ şoku yaşandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit belde yolunda kar yağışı ve tipi hayatı felç etti. Yaşanan çığ nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler yetişti.

Uludere ilçesi Uzungeçit belde yolunda ilkbahara rağmen kar yağışı ve tipi etkili oldu. 2 bin 200 rakımlı bölgede meydana gelen ikinci çığ nedeniyle yol tamamen kapanırken, Uludere'ye ulaşmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun tekrar trafiğe açılması için yoğun bir mesai başlattı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan belde yolunda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarıyla alternatif güzergahlardan güvenli şekilde Uludere'ye ulaştırıldı. Yetkililer, bölge halkını olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. - ŞIRNAK