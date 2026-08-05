Umcular Göleti Projesi Devam Ediyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde yapımı devam eden Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde tarımsal sulamaya katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sunması hedeflenen proje kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülürken, göletin tamamlanmasının ardından üreticilerin sulama imkanlarının artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor. Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar, planlanan program doğrultusunda devam ederken, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.