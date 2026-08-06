Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

Kağıthane\'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de Sibel A. sevgilisi Erkan K. ile yürürken eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı; tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kenan A. çifte ateş açtı, ağır yaralanan sevgililer hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis ekiplerince silahıyla yakalandı, olay anı kameraya yansıdı.

Kağıthane'de Sibel A. (45) sevgilisi Erkan K. (37) ile sokakta yürüdüğü sırada, eski erkek arkadaşı Kenan A. (44) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kenan A., Sibel A. ile Erkan K.'ye silahla ateş açtı. Ağır yaralanan sevgili çift, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ikisinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından motosikletli polis ekiplerince saldırgan silahıyla yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ AÇTI

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A. ile Sibel A. bir süre önce ayrıldı. Olay günü Sibel A. sevgilisi Erkan K. ile market alışverişi yaptıktan sonra sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Sibel A. ve sevgilisi Erkan K., kadının eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Kenan A., sevgili çifte ateş açtı.

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

AĞIR YARALANDILAR

Kurşunların isabet ettiği iki sevgili karınlarından ve bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

YUNUS POLİSİ YAKALADI

Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A.'nın üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A.'nın ifadesinde, Sibel A. ile Erkan K.'nin kendisine tehditler savurarak hakaret ettiklerini, bunun üzerine çifte ateş ettiğini öne sürdü. 

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırgan Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan poliste 3 kaydı bulunduğu belirlendi. Yaralanan Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan A. adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sevgili çiftle Kenan A.'nın tartıştığı ve kavga çıktığı anlar görülüyor. Silahını çeken Kenan A., iki sevgiliye ateş ederken çevrede yaşanan panik anları da kameraya yansıyor. Bir diğer görüntüde ise bağırış ve silah sesleri duyulurken, yaralıların yerde yattığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Saldırı, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Aile mirasını mesleğe dönüştürdü: 28 yıldır gelecek nesillere aktarıyor Aile mirasını mesleğe dönüştürdü: 28 yıldır gelecek nesillere aktarıyor
Düğün konvoyunun sonu karakolda bitti: 6 gözaltı Düğün konvoyunun sonu karakolda bitti: 6 gözaltı
Çiftliğin havalandırma sistemi bozuldu Binlerce hayvan telef oldu Çiftliğin havalandırma sistemi bozuldu! Binlerce hayvan telef oldu
Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti Son paylaşımı olay Ünlü şarkıcının kocasına aşkını ilan etti! Son paylaşımı olay

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:36
Galatasaray’dan transferde dev hamle Yeni yıldız hayırlı olsun
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:08
Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor’a küfür gibi sözler etti
Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:55
Bir mektup hayatını değiştirdi Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali böyle yetişti
Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:11:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.