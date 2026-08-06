Kağıthane\'de kıskançlık dehşeti: Eski sevgili iki kişiyi vurdu

Kağıthane'de Sibel A. (45) sevgilisi Erkan K. (37) ile sokakta yürüdüğü sırada, eski erkek arkadaşı Kenan A. (44) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kenan A., Sibel A. ile Erkan K.'ye silahla ateş açtı. Ağır yaralanan sevgili çift, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ikisinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından motosikletli polis ekiplerince saldırgan silahıyla yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ AÇTI

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A. ile Sibel A. bir süre önce ayrıldı. Olay günü Sibel A. sevgilisi Erkan K. ile market alışverişi yaptıktan sonra sokakta yürümeye başladı. Bu sırada Sibel A. ve sevgilisi Erkan K., kadının eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Kenan A., sevgili çifte ateş açtı.

AĞIR YARALANDILAR

Kurşunların isabet ettiği iki sevgili karınlarından ve bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

YUNUS POLİSİ YAKALADI

Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Kenan A.'yı gözaltına aldı. Kenan A.'nın üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Kenan A.'nın ifadesinde, Sibel A. ile Erkan K.'nin kendisine tehditler savurarak hakaret ettiklerini, bunun üzerine çifte ateş ettiğini öne sürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırgan Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan poliste 3 kaydı bulunduğu belirlendi. Yaralanan Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan A. adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sevgili çiftle Kenan A.'nın tartıştığı ve kavga çıktığı anlar görülüyor. Silahını çeken Kenan A., iki sevgiliye ateş ederken çevrede yaşanan panik anları da kameraya yansıyor. Bir diğer görüntüde ise bağırış ve silah sesleri duyulurken, yaralıların yerde yattığı anlar görülüyor.