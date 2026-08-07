Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso\'nun aylık kazancı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanan Melek Mosso’nun 2 bin 804 aboneye ulaştığı öğrenildi. Aylık abonelik ücretini 39,99 TL olarak belirleyen ünlü şarkıcının, bu sistem üzerinden ayda yaklaşık 112 bin TL brüt gelir elde ettiği hesaplandı.

Şarkıcı Melek Mosso, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamı ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanan Mosso’nun abone sayısı ve buradan elde ettiği aylık gelir belli oldu.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz ekim ayında sona erdirmişti. Çift, karşılıklı anlaşarak tek celsede boşanmıştı.

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra çalışmalarını sürdüren Mosso, Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini de kullanmaya başladı. Ünlü şarkıcı, bu sistem üzerinden abonelerine özel içerikler sunuyor.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 39,99 TL

Instagram’da 859 bin takipçisi bulunan Melek Mosso, ücretli abonelik sistemine katılmak isteyen takipçileri için aylık ücreti 39,99 TL olarak belirledi.

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Mosso’nun platformda 2 bin 804 ücretli abonesinin bulunduğu öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 110 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Abonelik ücreti ile abone sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mosso’nun ücretli üyeliklerden elde ettiği brüt gelir aylık yaklaşık 112 bin TL'ye ulaşıyor.

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Söz konusu rakam, platform kesintileri ve olası vergiler hesaba katılmadan yapılan hesaplamayı ifade ediyor.

Melek Mosso, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Melek Mosso Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    açız deriz ekonomi kötü deriz ama bu tür insanlara para kazandırırız canım ülkem 15 0 Yanıtla
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    evet. ülkede 3000 kişi ayda 40 lira veremeyecek kadar aç :D :D 0 7
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    insan aklıyla alay eden son dakika 0 3 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    112.131 tl para yapar siz nasıl haber yapıyorsunuz 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kafamı buluyosunuz ,113 bin burut gelir neyi elli altmış etmez bir yere bu zati sahaneyi iki saatliğine çağırın on şarkı okusun bakalım net kaç para istiyor milletle kafamı buluyosunuz 2 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    maalesef öyle 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:58:29. #7.13#
SON DAKİKA: Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.