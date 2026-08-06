Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu - Son Dakika
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Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

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Şanlıurfa'da evlerinin balkonundan sokakta oynayan çocukları izlemek için sandalyeye çıkan 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağı düşen 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, evlerinin balkonundan sokakta oynayan çocukları izlemek için bir sandalyenin üzerine çıktı. Ancak bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden genç kız, balkondan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE 

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Deniz Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

İNCELEME BAŞLATILDI 

Acil serviste tedaviye alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaçizmeli'nin vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu - Son Dakika

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