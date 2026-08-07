Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki Debsirin Nonthaburi Lisesi’nde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. İlk bilgilere göre biri öğretmen en az 2 kişi hayatını kaybederken 15 ila 20 kişi yaralandı. Polis ve özel harekât ekiplerinin sevk edildiği okulda öğrenciler tahliye edilirken, saldırının kesin bilançosuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Tayland bugün bir okul saldırısıyla sarsıldı. Olay, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi School adlı lisede meydana geldi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulda eğitim gören bir öğrenci olduğu belirlendi. Plai Bang Polis Merkezi'nden Yarbay Pasakorn Chaitawiwong, ilk saatlerde ölü sayısının henüz kesinleşmediğini açıkladı. Channel News Asia'nın Reuters'a dayandırdığı haberinde ise en az 10 öğrencinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

Tayland basını olayın yerel saatle yaklaşık 10.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi. Saldırının ardından polis, sağlık ve kurtarma ekipleri okula sevk edildi.

Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ, 15-20 YARALI

Olayın hemen ardından gelen bilgilerde can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin farklı rakamlar açıklandı.

Tayland'ın önde gelen yayın kuruluşlarından Thairath, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 ila 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ekipler aynı zamanda okulda bulunan öğrenci ve personelin tahliyesini başlattı.

İngiliz Mirror gazetesi ise ilk haberinde hayatını kaybeden iki kişinin öğretmen olduğunu ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Ancak olay devam ederken Tayland basınındaki bilanço ağırlaştı. Daily News Thailand daha sonraki haberinde 4 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 30'u aştığını yazdı. Bu rakamlar henüz Reuters veya Tayland polisi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle saldırının kesin bilançosuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

SALDIRGANIN ÖĞRENCİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun öğrencilerinden biri olduğunu belirledi. Tayland merkezli Bright TV, saldırganın 9. sınıf düzeyinde eğitim gören erkek bir öğrenci olduğunu bildirdi.

Associated Press'e konuşan Tayland Kraliyet Polisi Sözcüsü Trairong Piwpan da Debsirin Nonthaburi School'da silahlı saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Polis ilk açıklamasında birden fazla kişinin yaralandığını belirtirken saldırganın bir süre okul binasında bulunduğuna yönelik haberler yayımlandı.

Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖZEL POLİS BİRLİKLERİ OKULA GİRDİ

Saldırının ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayland basını, Arintharat 26 özel operasyon birimi ile Bölge 1 polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Polis, sağlık ekipleri ve kurtarma görevlileri okulda bulunan öğrenciler ile öğretmenleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Yetkililer çevredeki vatandaşlara okul bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Reuters'ın yayımladığı görüntülerde öğrencilerin okuldan çıkarıldığı ve çok sayıda ambulansın bölgede bulunduğu görüldü.

Habere eklenen yaklaşık 7 saniyelik videoda da saldırının ardından okul yerleşkesindeki hareketlilik görülüyor. Görüntülerde öğrenciler ve yetişkinler okul içerisinde ilerlerken, araçların bulunduğu bölgede yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Video, saldırının kendisini veya saldırganı göstermiyor; olay sonrasında okul içerisindeki tahliye ve güvenlik hareketliliğine ilişkin görüntüler içeriyor.

Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YEREL BASIN: SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Tayland basınında ilerleyen saatlerde saldırganın da öldüğüne ilişkin haberler yayımlandı. Daily News Thailand, okul binasında kalan saldırganın daha sonra kendini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ancak uluslararası haber ajanslarının ilk haberlerinde saldırganın ölümüne ilişkin resmi polis açıklaması henüz yer almadı. Olayın nedeni ve saldırıda kullanılan silah konusunda da doğrulanmış ayrıntılar açıklanmadı.

Tayland polisi saldırının kesin bilançosunu ve olayın nedenini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.

Tayland, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tayland Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    2 kişi ne zamandan beri çok sayı olmuş? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
Galatasaray’dan 8 isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı 14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Bu adam daha ne yapsın Nübel’den maç kazandıran performans Bu adam daha ne yapsın? Nübel'den maç kazandıran performans
Babacan’dan “Çerçeve Yasa“ya tam destek: Tarihi bir adım Babacan’dan "Çerçeve Yasa"ya tam destek: Tarihi bir adım
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:52:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.