Akılalmaz görüntü! Güvenlik güçlerine silah çekip ellerini kollarını sallayarak gittiler

Meksika’da kaydedilen video, ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Araçla seyir halinde olan iki silahlı kişi, yol üzerinde güvenlik güçleriyle karşılaştı.

Ön koltukta oturan kişilerden biri uzun namlulu silahını kaldırarak namluyu güvenlik görevlilerinin bulunduğu tarafa çevirdi.

Silahlı kişiler bu sırada herhangi bir ateş açmadı. Araç yavaşlamadan yoluna devam ederken taraflar arasında herhangi bir çatışma da yaşanmadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YOLLARINI KESMEDİ

Olayın en dikkat çekici anı ise silahlı kişilerin güvenlik güçlerinin hemen yanından geçerek yollarına devam etmesi oldu.

Güvenlik görevlileri aracı durdurmadı, silahlı kişilerin önünü kesmedi. İki kişi, ellerindeki uzun namlulu silahlarla bölgeden uzaklaştı.

Silahlı kişilerin yaşananları kendi araçlarının içerisinden kaydetmesi de dikkat çekti. Kısa süreli kayıt, herhangi bir çatışma yaşanmadan sona erdi.