Akılalmaz görüntü! Güvenlik güçlerine silah çekip ellerini kollarını sallayarak gittiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akılalmaz görüntü! Güvenlik güçlerine silah çekip ellerini kollarını sallayarak gittiler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika’da iki silahlı kişi, araçla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarını güvenlik güçlerine doğrultarak yanlarından geçti. Ateş açmadan yollarına devam eden kişilere herhangi bir müdahalede bulunulmazken, yaşananlar ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Meksika’da kaydedilen video, ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Araçla seyir halinde olan iki silahlı kişi, yol üzerinde güvenlik güçleriyle karşılaştı. 

Ön koltukta oturan kişilerden biri uzun namlulu silahını kaldırarak namluyu güvenlik görevlilerinin bulunduğu tarafa çevirdi.

Silahlı kişiler bu sırada herhangi bir ateş açmadı. Araç yavaşlamadan yoluna devam ederken taraflar arasında herhangi bir çatışma da yaşanmadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YOLLARINI KESMEDİ

Olayın en dikkat çekici anı ise silahlı kişilerin güvenlik güçlerinin hemen yanından geçerek yollarına devam etmesi oldu.

Güvenlik görevlileri aracı durdurmadı, silahlı kişilerin önünü kesmedi. İki kişi, ellerindeki uzun namlulu silahlarla bölgeden uzaklaştı.

Silahlı kişilerin yaşananları kendi araçlarının içerisinden kaydetmesi de dikkat çekti. Kısa süreli kayıt, herhangi bir çatışma yaşanmadan sona erdi.

Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Meksika Akılalmaz görüntü! Güvenlik güçlerine silah çekip ellerini kollarını sallayarak gittiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Yapay zeka haber :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:22:43. #7.13#
SON DAKİKA: Akılalmaz görüntü! Güvenlik güçlerine silah çekip ellerini kollarını sallayarak gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.