Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti 81 ilde sahaya iniyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti 81 ilde sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti 81 ilde sahaya iniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti, “Terörsüz Türkiye” sürecini vatandaşlara anlatmak için eylül ayında 81 ilde sahaya inecek. Süreç kapsamında PKK’nın silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslim edilmesi için 1,5-2 aylık süre öngörülürken, silah bırakmanın eylül sonuna kadar tamamlanması halinde çerçeve yasanın ekim ayında uygulanmaya başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sürecin tam anlamıyla vatandaşa anlatılması, yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek teşkilat üyelerine talimat verdi.

AK Parti teşkilatları eylül ayı itibarıyla belirlenen isimlerle birlikte süreci anlatmak amacıyla sahaya inecek. Parti üyeleri 81 il ve tüm ilçelerde vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.

Çalışmalarda iç cephenin güçlendirilmesinin Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğu anlatılacak. Terörün sona ermesinin milletin birlik ve beraberliğini, toplumsal dayanışmayı ve ortak geleceğini daha da güçlendireceği vurgulanacak.

“Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca ulusal güvenliği değil, bölgesel barış ve istikrarı da kapsadığı ifade edilecek. Terörün etkisini kaybetmesinin bölge ülkelerinin kendi geleceklerine daha güçlü şekilde yön vermelerine imkan sağlayacağı aktarılacak.

Teşkilatlar ayrıca düzenlemenin genel af öngörmediğini, kişiye özel statü tanımlamadığını ve ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını anlatacak.

SİLAH BIRAKMA İÇİN 1,5-2 AYLIK TAKVİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifinin yasalaşmasının ardından güvenlik bürokrasisi yeni bir takvim öngörüyor.

Buna göre PKK'lıların silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslim edilmesi için 1,5-2 aylık bir süreç planlanıyor.

Haberde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kısa süre içerisinde örgüt üyelerine tüm silahlarını ilgili noktalara teslim etmeleri ve Türkiye’ye dönmeleri yönünde çağrı yapmasının beklendiği belirtildi. Kandil’deki yönetimin de birkaç gün içerisinde boşalttıkları mağaralara ilişkin açıklama yapacağı ifade edildi.

Silah bırakma sürecinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanması ve bu konuda MGK kararı çıkması durumunda çerçeve yasanın uygulamasının ekim ayında başlaması öngörülüyor.

SİLAHLARIN TESLİM EDİLECEĞİ MERKEZLER BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre MİT ve diğer ilgili kurumlar; Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak yönetimi ve Suriye yönetimiyle silahların nerede ve hangi yöntemle teslim edileceği konusunda temas yürütüyor.

Irak’taki PKK'lıların Erbil ve Süleymaniye’deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvurması planlanıyor. Örgüt üyelerinin silahlarını da bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edeceği belirtiliyor.

DRONE, PARAMOTOR VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ DE TESLİM EDİLECEK

Habere göre süreç yalnızca ateşli silahların teslim edilmesiyle sınırlı kalmayacak. PKK’nın elindeki drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemlerinin de yetkililere teslim edilmesi öngörülüyor.

MİT’in örgütün elindeki araç ve ekipmanlara ilişkin envanter hazırladığı belirtiliyor.

Avrupa’dakiler dahil Türk temsilciliklerine yapılan başvuruları Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT koordinasyon içerisinde değerlendirecek.

İncelemenin ardından başvuru yapan kişiye çerçeve yasada belirtilen ceza ertelemelerinden yararlanıp yararlanamayacağı ve hangi hukuki süreçlere tabi olacağı bildirilecek.

Türkiye’ye dönenler hakkında yargı süreci işletilecek. Gerekli şartları taşıyanların cezaları ertelenecek ve tahliyeleri gerçekleştirilecek.

CEZASI ERTELENENLER ÖZEL SİSTEMLE TAKİP EDİLECEK

Ceza ertelemesinden yararlanan örgüt üyelerine karakola giderek imza verme, ev hapsi veya yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerinin uygulanmaması öngörülüyor.

Buna karşılık cezaları ertelenen kişilerin yeniden suç işleyip işlemedikleri özel bir mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları, yalnızca düzenlemeden yararlanacak PKK'lılar için oluşturulacak sisteme kaydedilecek.

Sistemin takibini Cumhuriyet başsavcılıkları yapacak. İçişleri Bakanlığı ve MİT de söz konusu kişileri izleyecek. Suç örgütleriyle bağlantı veya yeni bir örgütlenme tespit edilmesi durumunda müdahale edilecek.

Kişinin yeni bir suç işlemesi halinde erteleme kararı ortadan kalkacak ve cezası infaz edilecek.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Güvenlik kaynakları, Kandil’de bulunan yaklaşık 180-200 örgüt yöneticisi ile bine yakın örgüt üyesinin ceza indirimlerinden yararlanamayacağı için Türkiye’ye dönmeyeceğini değerlendiriyor.

Habere göre Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere örgütün üst düzey yöneticileri düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILAR İÇİN DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME

Cezaevinde bulunan ve örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme, örgüt propagandası yapma suçları ile örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan hüküm giyenlerin durumu da ceza ertelemesi kapsamında değerlendirilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hüküm giyenlerin de düzenleme çerçevesinde değerlendirilmesi öngörülüyor.

Silahların bırakıldığına ilişkin MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevindeki PKK'lıların dosyalarını ilgili infaz hakimlikleri inceleyecek. Şartları karşılayanların cezaları ertelenecek ve tahliyeleri gerçekleştirilecek.

4 BİN İLA 4 BİN 500 KİŞİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Haberde cezaevlerinde yaklaşık 4 bin ila 4 bin 500 PKK'lının bulunduğu belirtildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler ile kasten öldürme suçundan ceza alanlar kapsam dışında tutulacak. Geriye kalan kişilerin cezaları ise cezaevinde geçirdikleri süre dikkate alınarak değerlendirilecek.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Eylül, PKK, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti 81 ilde sahaya iniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    zor iner. kendi belirledikleri secmeni oldugu mahalle disinda zor cikar meydana 26 3 Yanıtla
  • Muammer yılmaz Muammer yılmaz:
    Gerek yok birşey anlatmanıza boşa zehmet etmeyin o kesim siz ne derseniz alkışlıyor zaten 20 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    başka zaman nerdelermiş..milleti iyice fakirleştirdiler..200 tl 20 tl yerine geçti ekonomiste bakın 18 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bu işte yanılmıyorsunuz inşallah.. insanlar evine ekmek götürmüyor birazda ekonomi için mücadele edin her şey çok pahalı oldu alım gücü kalmadı fırsatçılar kol geziyor. çiftçi, emekli ve asgari ücretli en mağdur olan kesim.. 15 1 Yanıtla
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