İki kardeşi diri diri yiyen ayı, kalabalık tarafından katledildi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde iki kardeşin hayatını kaybettiği ayı saldırısının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanker bölgesinde yaşanan olayın ardından bölgedeki kalabalığın ayıya müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Chhattisgarh eyaletinin Kanker bölgesinde meydana gelen olayda ayı, tarla yakınlarında bulunan kişilere saldırdı. Dış basında yer alan haberlere göre saldırıda kardeş olan Chamrin Jurri (40) ile Halalkhor Jurri (38) hayatını kaybetti. Kardeşlerini kurtarmaya çalışan küçük kız kardeşleri Khorin Bai'nin de ağır yaralandığı bildirildi.

New Indian Express, Kanker ve Dhamtari bölgelerinde meydana gelen ayrı ayı saldırılarında toplam dört kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

SALDIRININ ARDINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından kaydedilen yeni görüntülerde çok sayıda kişinin ayının bulunduğu bölgede toplandığı görülüyor.

Kalabalığın ellerindeki sopalarla hayvana müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde büyük hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Ayının bu müdahale sonucunda öldüğüne ilişkin görüntüler dolaşıma girse de, hayvanın öldürüldüğünü doğrulayan resmi açıklamaya veya güvenilir dış basın kaynağına şu aşamada ulaşılamadı.

YETKİLİLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Saldırının ardından bölgede yaşayanlar orman yetkililerinin müdahalesinin geciktiğini savunarak tepki gösterdi. Times of India da bölge sakinlerinin olayın ardından Orman Müdürlüğüne yönelik tepkilerini haberleştirdi.

Yetkililer ise bölgede yeni saldırıların yaşanmaması amacıyla çalışma başlattı.