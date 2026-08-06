Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü - Son Dakika
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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler\'de 4 katlı bina çöktü
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Bahçelievler'de kolonlarından ses gelmesi üzerine tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişikteki 5 katlı bina da tedbir amacıyla yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı ve çevredekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de, kolonlarından ses gelmesi üzerine dün gece tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişiğindeki 5 katlı bina da tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın çökmesi ve çevredekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından dün gece ses gelmesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemelerin ardından, giriş katındaki 3 iş yeri ile birlikte toplam 22 dairenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde ise bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, binada tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramalarda, göçük altında kalan kişiye rastlanmadı. Çöken bina havadan da görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çöken binanın yanındaki 5 katlı bina da belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın çöktüğü anlar ve o sırada yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü - Son Dakika

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