Ümraniye\'de hijyenik ortamda kurban kesimi

Ümraniye'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim işlemleri, belediye tarafından belirlenen alanlarda yoğun şekilde devam etti. Hekimbaşı Kurban Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar, sıra sistemiyle kurbanlarını hijyenik bir ortamda kestirdi.

Ümraniye Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda vatandaşların işlemlerini rahat gerçekleştirebilmesi için alanda çeşitli önlemler alındı. Kesim işlemlerinin ardından kurban etleri görevliler tarafından kutulara yerleştirilerek, düzenli şekilde sahiplerine teslim edildi. Sıra bekleyen vatandaşlara Ümraniye Belediyesi'ne ait mobil ikram araçlarına çay ve su ikramı yapıldı. Vatandaşlar, kesim alanındaki düzen ve verilen hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdiler.

Belediye ekiplerinin bayram boyunca kurban kesim alanlarında temizlik, denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL