05.05.2026 18:19
Iğdır'da Ünlendi Barajı ile bazı köy yolları su altında kalacak, yeni yol projeleri başlatıldı.

Iğdır'da yapımı tamamlanan Ünlendi Barajı su tutmaya başlarken, Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yollarının bir kısmının sular altında kalacak olması nedeniyle 134 kilometrelik yeni yol projesi için çalışma başlatıldı.

Iğdır'da yapımı tamamlanan Ünlendi Barajı su tutmaya başladı. Bölge için büyük önem taşıyan barajın devreye girmesiyle birlikte, Tuzluca ilçesine bağlı Karacaören grup köy yollarının bir bölümünün sular altında kalacağı bildirildi. Bu gelişme üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) ile İl Özel İdaresi koordinasyonunda yeni bir ulaşım planı hayata geçirildi. Mevcut yolların yerine alternatif güzergah belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş ve DSİ yetkilileri bölgede incelemelerde bulunarak yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karacaören grup köylerinin ulaşım altyapısının daha güvenli ve modern hale getirilmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, "Ünlendi projesi kapsamında yapımı tamamlanan barajla birlikte Karacaören Grup Köy Yolu'muz su altında kalacak. Tabii, baraj ilimiz için çok önemli bir proje. Bu projeyle hem ilimiz merkez, ilçeler, beldeler ve 72 köyümüzün içme suyu karşılanacak. Aynı zamanda kısmetse sulama suyu ihtiyacı karşılanacak. Bunun yanında bölgede yapılan bu su tutma ile birlikte mevcut yolumuz su altında kalıyor. Su altında kalan yolumuz için alternatif bir yol yapımı ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bunun için bugün gerekli tespitleri yapıp, inşallah alternatif yolu yapacağız. Yeni bir yol güzergahı belirleyip bu çalışmayı bitireceğiz" dedi.

Toplam 1,9 milyar lira yatırım bedeline sahip Ünlendi Barajı'nın bölgeye çok yönlü katkı sunması bekleniyor. 67 metre yüksekliğindeki barajla 98 bin 620 dekar arazi modern sulamaya kavuşacak, yıllık 26,8 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Proje ile tarımsal verimliliğin artması ve bölgenin altyapısının güçlenmesi hedefleniyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

