Üretim fidanlığında bitkiler hastalıklara karşı korumaya alındı
Üretim fidanlığında bitkiler hastalıklara karşı korumaya alındı

Üretim fidanlığında bitkiler hastalıklara karşı korumaya alındı
26.04.2026 10:44  Güncelleme: 10:46
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, üretim fidanlığında yetiştirilen bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla zararlı böceklere karşı koruyucu ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, üretim fidanlığında yetiştirilen bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla zararlı böceklere karşı koruyucu ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince repikaj alanında bulunan genç fidanlara yönelik gerçekleştirilen insektisit (böcek ilacı) uygulamalarıyla, organizmaların bitkilere zarar vermesinin önüne geçiliyor. Düzenli olarak yapılan ilaçlamalar sayesinde, zararlı böceklerin bitkilerin öz suyunu emmesi ile yaprak ve meyvelerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler engellenerek fidanların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor.

Uygulamalarla ayrıca, bazı böcek türlerinin taşıdığı bitki virüslerine karşı da önlem alınarak hastalıkların geniş alanlara yayılması durduruluyor. İnsektisit müdahalelerinin, zararlıların yoğun olarak görüldüğü bahar aylarında ve çiçek tomurcuklarının patlamasının ardından yapılmasının bitki sağlığı açısından kritik önem taşıdığına dikkati çeken Büyükşehir yetkilileri, çevreye duyarlı ve kontrollü şekilde yürütülen bu çalışmalarla kent genelindeki yeşil alanların korunmaya devam edeceğini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Üretim fidanlığında bitkiler hastalıklara karşı korumaya alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Üretim fidanlığında bitkiler hastalıklara karşı korumaya alındı - Son Dakika
