Uşak\'ta kilit parke ve altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarla bozulan yollar yenilenerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kentte altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Planlı şekilde yürütülen çalışmalarla mevcut altyapının iyileştirilmesi ve uzun vadede şehir yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kentimizin yollarını sadece taşla değil, emekle döşüyoruz. Altyapıda attığımız güçlü adımlarla daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, belediye ekiplerince kent genelinde çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceği öğrenildi. - UŞAK