Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin talep ve beklentilerinin yerinde değerlendirilmesi amacıyla üreticilerle bir araya geldi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerde bitkisel üretim, hayvancılık, hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik ve tarımsal desteklemeler hakkında üreticilere bilgilendirmeler yapıldı.

Üreticilerin görüş, talep ve önerilerinin dinlendiği ziyaretlerde, sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm odaklı çalışmalar kapsamında istişarelerde bulunuldu. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından resmi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, üreticilerle doğrudan iletişim kurularak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.