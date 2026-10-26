Uşak\'ta tarım ve hayvancılık üreticileri, İl Tarım ve Orman Müdürü Bilir ile buluştu

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ve beraberindeki teknik ekip, köylerde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki köylerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve talepleri dinlendi. İl Müdürü Serkan Bilir'in yanı sıra il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personelin katıldığı buluşmalarda, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaretler kapsamında üreticilere hayvan sağlığı ve besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, tarımsal üretim faaliyetleri ve devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üreticilerle güçlü iletişim kurularak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtilirken, bu kapsamda köylerde gerçekleştirilen saha çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.