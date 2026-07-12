Uşak\'ta Tarım ve Hayvancılık Ziyaretleri

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü saha ziyaretleri kapsamında üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, işletmelerin mevcut durumu değerlendirilerek üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, hayvan sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar, verim ve kaliteyi artıracak teknik tavsiyeler, işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programları ve projeleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında üreticilerden alınan geri bildirimlerin tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, güçlü, verimli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışının geliştirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - UŞAK