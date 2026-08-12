Uşak’ta çevreyi kirletenlere karşı denetimler artırıldı

Uşak'ta çevre temizliğinin korunması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, yere çöp atanlara yönelik denetimler devam ediyor. Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ortak kullanım alanlarında çevreyi kirleten kişileri tespit ederek idari para cezası uyguluyor.

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin yaka kameralarından yararlanılırken, park ve bahçelerde bulunan güvenlik kameralarıyla da çevreyi kirleten kişiler tespit ediliyor. Yetkililer, cadde, sokak, meydan, park, yeşil alan, durak ve belediyenin sorumluluğundaki tüm ortak kullanım alanlarında sigara izmariti, çekirdek kabuğu, ambalaj, pet şişe, kağıt, sakız ve benzeri her türlü atığın yere atılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Ekiplerin yapmış olduğu denetimlerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanırken, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve vatandaşlarda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, uygulamanın 27 Temmuz itibarıyla başladığını belirterek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çevreyi kirletenlere karşı uygulamamız sosyal medya hesaplarından yapmış olduğumuz duyurunun ardından yani 27 Temmuz günü itibariyle başladı. Önceliğimiz temiz bir çevre. Temiz bir toplum. Kirletmeyelim ki çevremiz temiz kalsın. Bu nedenle bu farkındalığı oluşturmak için arkadaşlarımızla birlikte çevreyi kirletenlere karşı, kabahatler kanununda yer alan idari cezaların uygulanması için böyle bir karar aldık" dedi.

Uygulamanın denetim ve tespit yöntemleri hakkında bilgi veren Başkan Vekili Terekeci Özkan, "Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yaka kameralarından tespit ettiği şekliyle yine park ve bahçelerde bulunan güvenlik kameralarıyla ve ilerleyen zamanlarda da 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' görüntüleriyle tespit edilen şahıslara karşı bu idari yaptırımları uygulayacaktır" dedi.

Uygulamaya vatandaşlardan gelen tepkilerin de olumlu olduğunu ifade eden Başkan Vekili Terekeci Özkan, "Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bu konuda tüm halkımızın bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum. Sundukları katkı nedeniyle de teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, bu denetimlerin asıl amacı ceza yapmak değil çevreyi temiz tutmanın bir sorumluluk olduğunu aktardı.