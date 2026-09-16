Uşak Valiliği, 17 Eylül'de başlayacak kuvvetli sağanak için uyardı - Son Dakika
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Uşak Valiliği, 17 Eylül'de başlayacak kuvvetli sağanak için uyardı

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Uşak Valiliği, 17 Eylül\'de başlayacak kuvvetli sağanak için uyardı
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Uşak Valiliği, Meteoroloji verilerine göre 17 Eylül Perşembe öğlen saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 17 Eylül Perşembe günü öğlen saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre 17.09.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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