Uşak Valisi Kartal, çevre ve göç müdürleriyle görüşerek başarılar diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uşak Valisi Kartal, çevre ve göç müdürleriyle görüşerek başarılar diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Valisi Kartal, çevre ve göç müdürleriyle görüşerek başarılar diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Uşak Valisi Serdar Kartal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kartal, İl Müdürleri Muhammed Yusuf Orhan ve Cihan Cavli'den yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alıp yeni görevlerinde başarılar diledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, kentteki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ile bir araya gelerek kurum tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Kartal, Orhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ardından Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Cihan Cavli ile görüşerek kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Kartal, Cavli'ye de yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiMuhammed YusufUşak ValiliğiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:56
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:33:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Uşak Valisi Kartal, çevre ve göç müdürleriyle görüşerek başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android