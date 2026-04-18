Üsküdar Belediyesi\'nin ruhsat verdiği inşaat alanında ağaçlar kesildi

Üsküdar Belediyesi'nin ruhsat ve izin verdiği inşaat alanında bulunan yaklaşık 30 yıllık olduğu öne sürülen ağaçlar, iş makineleriyle kesildi.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçam Sokak üzerinde bulunan ve Üsküdar Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan Yeni Mimari isimli inşaat firmasının temel atma çalışmaları sırasında, alan içerisinde yer alan ağaçlar iş makineleriyle sökülerek kaldırıldı. Yaklaşık 30 yıllık olduğu iddia edilen ağaçların sökülmesi çevre sakinleri tarafından "doğa katliamı" olarak değerlendirildi. Çalışmalar sırasında ağaçların birer birer yerinden çıkarıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, bazı vatandaşlar duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. - İSTANBUL