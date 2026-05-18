Usot Gölü Bahar İle Ziyaretçilerin Akınına Uğradı
Usot Gölü Bahar İle Ziyaretçilerin Akınına Uğradı

18.05.2026 09:35
Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Usot Gölü, baharın gelmesiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde eriyen kar sularıyla oluşan yılda yalnızca kısa bir süre görülebilen Usot Gölü, baharla birlikte doğaseverlerin akınına uğradı.

Ardanuç ilçesi Tosunlu köyünde, bin 400 metre rakımda yer alan ve yılda sadece yaklaşık 2 ay boyunca görülebilen Usot Gölü, baharın gelmesiyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan göl, havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Trabzon, Rize, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar hafta sonunu göl çevresinde geçirirken, bazı ziyaretçiler kamp kurdu, bazıları ise piknik yaptı.

Hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle birlikte göl çevresi adeta festival alanını aratmadı. Kamp sandalyelerini ve piknik sepetlerini alan vatandaşlar göl çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık iki ay sonra kuruyacak olan gölü görmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler bölgeye akın etti.

Piknikçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri de gölün sunduğu eşsiz manzarada en güzel kareyi ve görüntüyü yakalamak için göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Bölge esnafından Mesut Küçük, "Tosunlu köyünün doğal güzelliklerinden dolayı bu doğal oluşum yaklaşık 1 ya da 1,5 ay sürüyor. İnsanlar Trabzon'dan, Rize'den ve çevre ilçelerden geliyorlar. Ardanuç'un buna benzer keşfedilmemiş çok güzelliği var. Tosunlu köyü son iki yıldır özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. İnsanlar gelip burada piknik yaparak vakit geçiriyorlar" dedi.

Öğretmen Makbule Taşan ise "Bu hafta sonu hava güzeldi, arkadaşlarımızla birlikte piknik yapmak için Tosunlu köyüne geldik. Buranın doğasını ve atmosferini çok beğeniyoruz. Havayı da güzel bulunca değerlendirmek istedik. Artvin'in en güzel turistik noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Anaokulu müdürü Eylem Güven de "Bugün Tosunlu Gölü çevresinde 76 öğrenci ve veli grubumuzla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Önceki yıllarda bu etkinlikleri kapalı salonlarda yapıyorduk. Bu yıl ise doğa ve orman okulları kapsamında çocukların doğaya, toprağa ve suya temas etmesini istediğimiz için etkinliğimizi burada düzenledik" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
