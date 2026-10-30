Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Altınbaşak'ta çiftçiyle pancar hasadını değerlendirdi - Son Dakika
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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Altınbaşak'ta çiftçiyle pancar hasadını değerlendirdi

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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Altınbaşak\'ta çiftçiyle pancar hasadını değerlendirdi
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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi. Çiftçi Murat Ateş ile görüşen Hökelekli, üretim süreci ve çiftçilerin sorunlarını değerlendirerek hasadın bereketli geçmesini diledi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul ile birlikte şeker pancarı üretimi yapılan tarlayı ziyaret ederek çiftçi Murat Ateş ile bir araya geldi.

Hasat çalışmaları hakkında bilgi alan Hökelekli, üretim süreci ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Hökelekli, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Murat AteşAltınbaşakEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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