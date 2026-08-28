Vali Aydoğdu Apçağa Köyü\'nü Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünü ziyaret etti.

Köyde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Aydoğdu, sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Aydoğdu, kendilerine bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Ziyarette vatandaşların da talep ve önerileri dinlendi.