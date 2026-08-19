Vali Eldivan, Yangınzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Vali Eldivan, Yangınzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti

Vali Eldivan, Yangınzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti
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Bayburt Valisi Eldivan, Yazyurdu köyünde yangın mağdurlarıyla bir araya gelerek destek sundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın afeti yaşanan Yazyurdu köyünde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Vali Eldivan, Yazyurdu köyünde yangında evleri zarar gören vatandaşlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada, yangın nedeniyle zarar gören vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi.

Yangının meydana geldiği gün olay yerinde verdiği talimatlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Vali Eldivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdi.

Vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Vali Eldivan, yangının neden olduğu zararların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız"

Vali Eldivan, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, yangının neden olduğu zararların giderilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileten Vali Eldivan, ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vali Eldivan, Yangınzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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