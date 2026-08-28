Vali Işın\'dan Sokak Sağlıklaştırma Projesi İncelemesi

Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların gerçekleştirileceği Saman Pazarı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Işın, bölgedeki vatandaş ve esnaflarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü katıldı. Proje kapsamında Saman Pazarı'nın tarihi dokusunun korunması, bölgenin daha estetik, güvenli ve canlı bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.